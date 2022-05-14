Певица сообщила, что работала в дуэте.

Украинская певица Надя Дорофеева сообщила, что скоро покажет кое-что очень чувственное.

Певица в Instagram поделилась кадром и отметила, что речь идет о дуэте.

"Вскоре покажу вам кое-что особенное и очень чувственное… А пока делюсь одним из кадров нашей атмосферы. Нашей, потому что это будет дуэт…", - сообщила исполнительница.

Интернет-пользователи по-разному прокомментировали новость от Дорофеевой. "Надя, вы таки поснимали!!!" - написала ritadakota. "Ждем с нетерпением!", - подчеркнула dashikdd. "Монатик?)", - спросил pashacoleman.

Напомним, 24 марта рано утром Россия вторглась в Украину. После начала войны Надя Дорофеева выехала из Украины, давала благотворительные концерты на Западе и выручу от них отправляла на помощь своему государству.

В марте стало известно, что артистка разводится со своим мужем - певцом и телеведущим Владимиром Дантесом.

Певице приписывают роман с ресторатором и музыкантом Михаилом Кацуриным, они вместе отдыхала в Барселоне, и в сети уже опубликовали их совместный романтический снимок.

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