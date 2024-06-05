Коллеги Заворотнюк из 'Моей прекрасной няни' отказались попрощаться с ней

Они не пришли на похороны актрисы.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни после пятилетней борьбы с онокологическим заболеванием - глиоблостомой.

1 июня с ней пришли проститься родные и близкие, однако коллег по сериалу "Моя прекрасная няня", который и принес актрисе ошеломляющий успех, на церемонии не было.

Единственный, кто пришел провести знаменитость в последний путь, - Сергей Жигунов, сыгравший в сериале роль продюсера и возлюбленного Заворотнюк.

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Известно, что они были парой не только на экране, но и в реальной жизни. Их романтические отношения продлились с 2006 по 2008 год.

Однако остальные коллеги Заворотнюк не появились ни в Покровском монастыре, где проходила церемония прощания, ни на Троекуровском кладбище, где похоронили актрису.

Смерть Анастасии Заворотнюк - что известно

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в ночь на 30 мая. Известно, что звезде делали операции, чтобы удалить опухоль, а также она проходила курс химиотерапии. Однако ничего не помогло актрисе выздороветь.

На ее смерть отреагировал и украинский продюсер Потап. На своей странице в Instagram он опубликовал "историю", в которой обратился уже к покойной актрисе и высмеял ее смерть. За это его захейтили в сети. Позже он удалил "историю".

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