Соня Киперман редко публикует в своем блоге фотографии с возлюбленным, но в этот раз сделала исключение.

Старшая дочь певицы Веры Брежневой решила порадовать публику фотографией со своим бойфрендом. Соня Киперман поделилась снимком, где она позирует с парнем в обнимку.

Известно, что красавчика зовут Бек Добржански. Он - американец. На снимке Бек и Соня позируют на камеру и улыбаются. Фото немного смазано, поэтому невозможно понять где именно оно сделано.

Также Киперман опубликовала еще несколько снимков, сделанных на природе. Там девушка позировала одна. Вероятно, они были сделаны давно, потому что публикацию дочь Брежневой прокомментировала так: "Прошло много времени".

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Отношения Сони Киперман

В октябре 2022 года старшая дочь Веры Брежневой впервые заговорила об отношениях. Она опубликовала фото со своим парнем и написала, что они вместе уже год. Больше подробностей своей жизни Киперман не оглашала.

Видимо, она берет пример с мамы - та тоже не любит говорить о личном. Например, подробности их брака с Константином Меладзе находятся в строгой тайне. Так было и в самом начале, когда они скрывали свой союз, и сейчас, когда ходят слухи об их расставании.

Напомним, Брежнева, Барских, Ротару и другие звезды, которые одумались после вторжения России.

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