Женя Фешак поделился, что история произошла, когда он только начинал свою карьеру.

Известный украинский ведущий и генеральный продюсер радио "Люкс ФМ" Женя Фешак заговорил о домогательствах к нему. Шоумен рассказал неприятную историю, которая произошла с ним много лет назад.

На фоне скандала в университете имени Карпенко-Карого, где преподавателя Андрея Белоуса обвинили в домогательствах, Фешак вспомнил, что в начале его карьеры к нему также домогалась женщина. Рассказал мужчина об этом в новом выпуске шоу "Ністиданісовісті".

По его словам, на тот момент ему было всего 19 лет. Он решил попробовать свои силы на одном из украинских телеканалов, где как раз искали нового ведущего для программы "Мелорама" и отправил резюме.

Видео дня

Придя на кастинг, режиссер, которая была значительно старше Евгения, начала проявлять к нему сексуальный интерес. Женщина касалась ведущего, ложила руки ему на ягодицы и намекала на интим. После этого она пригласила его на еще одно "собеседование", но Фешак понял, что это будет необычная встреча и поэтому не пришел.

"Почему говорят только женщины о домогательствах? Я хочу рассказать свою историю. Мне было лет в районе 19-20. Это было на телеканале, и тогда они проводили кастинг, кто будет ведущим шоу "Мелорама" после Влада Ряшина. Маленький Евгений отправил свое резюме. Меня пригласили на тракты проекта. Я не помню ее имя, но она была старшая. Она очень долго меня трактовала, подходила, обнимала, ложила руку на ягодицы. Она такая: "Этого недостаточно, ты должен прийти еще завтра, и мы продолжим". Я не пришел. К мужчинам тоже домогаются. Эта штука всегда играет в две стороны", - подчеркнул генеральный продюсер "Люкс ФМ".

Напомним, ранее Маша Ефросинина призналась, что стала жертвой домогательств режиссера. Знаменитость рассказала, как ее едва не изнасиловали в 18-летнем возрасте и раскрыла имя этого человека.

Вас также могут заинтересовать новости: