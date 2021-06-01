Сериал снимет студия "Квартал 95".

Студия "Квартал 95" снимет новый комедийный сериал с элементами фэнтези "Дом Бобринских".

Согласно сюжету, Александр Бобринский во время спиритического сеанса случайно переносит из прошлого своего прапрапрадеда графа Андрея Бобринского прямо со свадьбы. Поместье то же, а разница во времени в 150 лет. Там живут его потомки, но им принадлежат только бывшие апартаменты прислуги. Семья Бобринских пытается доказать право собственности на весь 4-этажный особняк и надеется, что граф поможет им в этом.

Главные роли сыграют в "Доме Бобринских" известные украинские актеры.

Артур Логай

Актер известен по ролям в сериалах "Великі Вуйки", "Спіймати кайдаша", "Незакрытая мишень". Это молодой актер, которого часто приглашают на съемки в разные проекты.

Владимир Глотов

Глотов в 2004 году окончил Белорусскую государственную академию искусств по специальности "актёр драматического театра и кино". В фильмах он чаще играл эпизодическую роль или роль второго плана.

Ольга Атанасова

Атанасова - украинская актриса, которая снималась в популярном сериале "Кадетство", а также в "Папаньках". В ее фильмографии 54 работы в разных фильмах и сериалах.

Виталий Салий

Салий более известен по ролям в украинских сериалах. У зрителей он ассоциируется с полицейским. Собственно, именно эту роль он играет чаще всего.

Ли Берлинская

Ли Берлинская - это очень талантливая не только актриса, но и певица. Девушка не только успешно снимается в сериалах, но и однажды пробовала свои силы на вокальном шоу "Х-фактор".

Станислав Боклан

Боклан получил широкую известность благодаря роли премьер-министра Украины Юрия Чуйко в сериале "Слуга народа".

Алексей Вертинский

В 2015 году он стал Заслуженным артистом Украины. А в 2021 году Вертинский получил Орден "За заслуги" ІІІ степени.

Вероника Лукьяненко

Лукьяненко - это молодая актриса, которая обрела широкую популярность после съемок в сериале "Папаньки". Также девушка увлекается танцами и вокалом. Несколько раз она приходила на вокальные и танцевальные шоу.

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Автор: Диана Могилевич