У Доктора Дре диагностировали аневризму головного мозга.

Американский рэпер Доктор Дре попал в реанимацию в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает TMZ.

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Сейчас 55-летний музыкант чувствует себя лучше, несмотря на то, что у него диагностировали аневризму головного мозга. При этом медики пока не понимают, что именно вызвало кровотечение.

Кто такой Доктор Дре:

Доктор Дре прославился как участник гангста-рэп-группы N.W.A, а после распада он начал сольную карьеру

Также он основал собственный лейбл Aftermath Entertainment

Его состояние оценивается в 800 миллионов долларов

В 2018 году Доктор Дре вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых рэперов в мире по версии Forbes

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Автор: УНИАН