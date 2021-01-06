Доктор Дре попал в реанимацию / instagram.com/drdre
Американский рэпер Доктор Дре попал в реанимацию в Лос-Анджелесе.
Об этом сообщает TMZ.
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Сейчас 55-летний музыкант чувствует себя лучше, несмотря на то, что у него диагностировали аневризму головного мозга. При этом медики пока не понимают, что именно вызвало кровотечение.
Кто такой Доктор Дре:
- Доктор Дре прославился как участник гангста-рэп-группы N.W.A, а после распада он начал сольную карьеру
- Также он основал собственный лейбл Aftermath Entertainment
- Его состояние оценивается в 800 миллионов долларов
- В 2018 году Доктор Дре вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых рэперов в мире по версии Forbes
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