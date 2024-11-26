Тронутая певица обнимает доченьку, не скрывая своего счастья.

Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась радостной новостью со своими поклонниками: ее годовалая дочь Полина сказала свое первое слово! И, как и полагается, этим словом стало нежное и трогательное "мама".

Счастливая мама не смогла сдержать эмоций и опубликовала видео этого особого момента в своем Instagram. На кадрах маленькая Полина сидит на коленях у Светланы за пианино и, играя клавишами, четко произносит "мама". Тронутая певица обнимает дочь, не скрывая своего счастья.

"Этот момент я запомню на всю жизнь", - подписала видео Светлана.

Поклонники певицы сразу же засыпали ее поздравлениями и теплыми словами. Многие отметили, что Полина, похоже, унаследовала музыкальный талант от мамы, ведь ее первое слово прозвучало именно за пианино.

Реакция соцсетей:

"Какое счастье! Поздравляю!"

"Маленькая звездочка!"

"Так трогательно!

Пусть растет здоровой и счастливой!"

"Лучшее слово в мире!"

"Как Полинка уже выросла! Скоро музыкой займется, потому что тяга к клавишам наяву"

"Как она уже выросла. Я в шоке!"

"Буся!", - нежно называет Полину подписчица.

"Как это волшебно!"

"Красавицы девочки!"

"Самые дорогие слова!"

"Красивые!"

Кто такая Светлана Тарабарова

Светлана Тарабарова - это популярная украинская певица, автор песен и композитор. Она получила широкую известность благодаря участию во втором сезоне телепроекта "Фабрика звезд" и как солистка группы "Real O". С 2012 года Светлана начала успешную сольную карьеру, выпустив несколько альбомов и хитов, которые покорили сердца украинских слушателей. Ее музыка отличается положительной энергетикой, искренностью и лиричностью. Кроме музыкальной деятельности, Светлана активно занимается благотворительностью и является любящей мамой троих детей.

Напомним, недавно Светлана Тарабарова опубликовала серию трогательных фотографий и видео, на которых изображены ее зимние развлечения с тремя детьми.

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