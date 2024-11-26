Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась радостной новостью со своими поклонниками: ее годовалая дочь Полина сказала свое первое слово! И, как и полагается, этим словом стало нежное и трогательное "мама".
Счастливая мама не смогла сдержать эмоций и опубликовала видео этого особого момента в своем Instagram. На кадрах маленькая Полина сидит на коленях у Светланы за пианино и, играя клавишами, четко произносит "мама". Тронутая певица обнимает дочь, не скрывая своего счастья.
"Этот момент я запомню на всю жизнь", - подписала видео Светлана.
Поклонники певицы сразу же засыпали ее поздравлениями и теплыми словами. Многие отметили, что Полина, похоже, унаследовала музыкальный талант от мамы, ведь ее первое слово прозвучало именно за пианино.
Реакция соцсетей:
- "Какое счастье! Поздравляю!"
- "Маленькая звездочка!"
- "Так трогательно!
- Пусть растет здоровой и счастливой!"
- "Лучшее слово в мире!"
- "Как Полинка уже выросла! Скоро музыкой займется, потому что тяга к клавишам наяву"
- "Как она уже выросла. Я в шоке!"
- "Буся!", - нежно называет Полину подписчица.
- "Как это волшебно!"
- "Красавицы девочки!"
- "Самые дорогие слова!"
- "Красивые!"
Кто такая Светлана Тарабарова
Светлана Тарабарова - это популярная украинская певица, автор песен и композитор. Она получила широкую известность благодаря участию во втором сезоне телепроекта "Фабрика звезд" и как солистка группы "Real O". С 2012 года Светлана начала успешную сольную карьеру, выпустив несколько альбомов и хитов, которые покорили сердца украинских слушателей. Ее музыка отличается положительной энергетикой, искренностью и лиричностью. Кроме музыкальной деятельности, Светлана активно занимается благотворительностью и является любящей мамой троих детей.
Напомним, недавно Светлана Тарабарова опубликовала серию трогательных фотографий и видео, на которых изображены ее зимние развлечения с тремя детьми.