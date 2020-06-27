Дочь Кузьмы Скрябина получила диплом медика и отпраздновала выпускной (фото)

Барбара училась шесть лет.

Дочь музыканта Кузьмы Скрябина Мария Барбара закончила обучение в Национальном медицинском университете имени А.А. Богомольца и получила образование врача.

Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав фото с дипломом специалиста.

Для важного дня Барбара облачилась в короткое черное платье с кружевными вставками и бежевые босоножки на высоких каблуках. Эффектно дополнили образ толстый пояс и солнцезащитные очки.

Кузьменко отметила, что училась шесть лет.

"Врач! Шесть незабываемых лет и диплом в руках. Мечты сбываются!" - написала дочь звезды.

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Потом Мария Барбара вместе со своим мужем Виктором, с которым она познакомилась в университете, отправились на празднование выпускного в один из ресторанов столицы.

Напомним, Мария-Барбара Кузьменко 20 декабря в прошлом году вышла замуж за однокурсника Виктора Тура.

Вдова Кузьмы Скрябина призналась, какая она теща. Так, Светлана Бабийчук поделилась, что не вмешивается в личную жизнь дочери.

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