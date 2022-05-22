Стася Ровинская вместе с детьми и мужем переехала в Нью-Йорк.

Украинская телеведущая Стася Ровинская сообщила новость о том, что вместе с тремя детьми и супругом переехала в Нью-Йорк. По словам ведущей, у ее семьи нет средств держать их жизнь на паузе в Европе.

При этом она отметила, что это не эмиграция, а временный переезд ради детей. И даже за границей они с мужем продолжают помогать украинским военным, которые уже почти три месяца борются с российской агрессией.

"Мы приехали в Америку без ничего, ни сбережений, ни плана, только мы. Дети пойдут в школу, и это меня радует. Мы в чужой стране, никто нас здесь не ждет. Мы стараемся просто сделать детство наших детей более спокойным. У нас нет средств держать нашу жизнь на паузе в Европе", - поделилась ведущая.

Она добавила, что в мирное время они бы не решились на переезд, так как в Украине у них была налажена жизнь.

"В мирное время мы бы никогда не решились это сделать, и судьба привела нас в этот город… Для чего, это еще придется выяснить, но ближайшие несколько лет мы будем здесь строить нашу жизнь с самого начала, оставив в Киеве своих близких, друзей, дом, автомобили, любимые работы, комфортную жизнь…" - добавила Ровинская.

Напомним, ранее Стася Ровинская призвала игнорировать ее маму Снежану Егорову, которая поддерживает диктаторский режим Владимира Путина.

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