Она пытается сейчас помогать в тылу.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой - Маша - заявила о своей готовности воевать, но есть нюанс.

19-летняя девушка, которая недавно вернулась с учебы в Великобритании, отметила, что пошла бы на фронт, если была бы сильнее или родилась парнем.

"Я очень счастливый человек, что вернулась из Великобритании, потому что лучше, чем дома ничего нет. Если бы я была парнем или реально сильной девочкой - я бы пошла на войну. Я понимаю, что я сейчас в своем состоянии только буду мешать, чем помогать. Хотя я стараюсь хоть как-то помогать. Если бы я была парнем - мы бы реально с папой пошли", - рассказала Маша в YouTube-проекте "В ліжку".

Маша добавила, что ее отец Вадим Буряковский не раз думал реально пополнить ряды ВСУ, но он уже не годен к службе.

"Папа очень думал пойти, но у него уже возраст", - добавила девушка.

Как на эти мысли дочери и мужа реагирует Оля Полякова - девушка не уточнила.

Напомним, ранее популярная украинская ведущая Рамина Эсхакзай заявила о готовности идти на фронт. При необходимости, она готова взять в руки оружие и пойти воевать против оккупантов, которые уничтожают украинские города и убивают мирных людей.

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