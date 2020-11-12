На снимке она предстала в красном сексуальном белье, поверх которого накинула черный удлиненный жакет.

Дочь украинской певицы Оли Поляковой, Маша, опубликовала в Instagram пикантный снимок.

Читайте также"Надо попроще": дочь Поляковой опубликовала фото с парнем и нарвалась на критикуНа снимке она предстала в красном сексуальном белье, поверх которого накинула черный удлиненный жакет. Стоит отметить, что такая верхняя одежда сейчас в тренде.

Фанатам такое фото очень понравилось. За несколько часов фото набрало более 13 тысяч лайков и множество позитивных комментариев.

«Красотка», «Яркая», «Супер», «Я влюбился», - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич