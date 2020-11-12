instagram.com/mashapolyakova
Дочь украинской певицы Оли Поляковой, Маша, опубликовала в Instagram пикантный снимок.
Читайте также"Надо попроще": дочь Поляковой опубликовала фото с парнем и нарвалась на критикуНа снимке она предстала в красном сексуальном белье, поверх которого накинула черный удлиненный жакет. Стоит отметить, что такая верхняя одежда сейчас в тренде.
Фанатам такое фото очень понравилось. За несколько часов фото набрало более 13 тысяч лайков и множество позитивных комментариев.
instagram.com/mashapolyakova
«Красотка», «Яркая», «Супер», «Я влюбился», - написали фанаты.
instagram.com/mashapolyakova
instagram.com/mashapolyakova
Новости по теме
- "Мне не больно": дочь Оли Поляковой жестко расплакалась
- "Должна признаться": Оля Полякова сделала шокирующее заявление
- Обнаженная дочка Поляковой показала "эстетическое" видео из душа
- "Целовалась с девушкой и сбегала из дома": дочь Оли Поляковой шокировала публику
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram