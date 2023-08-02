Артист уже давно хочет уйти из семьи.

Российский певец Валерий Меладзе разводится с женой Альбиной Джанабаевой после 9 лет официального брака. Об этом в комментарии росСМИ сказал продюсер Леонид Дзюник.

По его словам, артист уже давно хочет уйти из семьи, однако Джанабаева его не отпускает. Он говорит, что экс-солистка "ВИА Гры" всегда думала о своем благосостоянии, поэтому разрыв этого брака будет для нее болезненным в материальном плане.

Дзюник говорит, что Джанабаева полностью зависит от Меладзе. И в отличии от Веры Брежневой - супруги Константина Меладзе, у нее нет сольной карьеры. Поэтому дохода и независимости у нее тоже нет.

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"У Веры были гастроли и независимо от Меладзе. А Джанабаева - кто она такая? У нее сольная карьера есть или клипы? Просто бывшая солистка "ВИА Гры". И только за счет Валерия держится в этой жизни", - добавил продюсер.

Отношения Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой

Артисты вместе уже более 20 лет, однако они не спешили сразу расписываться. В 2004 году у них родился сын Константин, а через 10 лет еще один - Лука. После рождения второго ребенка они официально поженились.

В 2021 году у них родилась дочь Агата. Известно, что супруги долго планировали третьего ребенка.

Сейчас же ходят слухи об их разводе. Однако сами они никак их не комментируют.

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