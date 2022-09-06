По словам Стаси Ровинской, ей стало легче дышать.

Украинская телеведущая Стася Ровинская, которая в начале войны в Украине вместе с мужем и детьми переехала в Америку, рассказала, когда прекратила общаться с мамой Снежаной Егоровой.

По словам Стаси, она прекратила общение с пропутинской мамой еще за год на полномасштабного вторжения России в Украину. Она отметила, что все это тянулось всю ее жизнь, но она рада, что наконец разорвала эту связь. Теперь Ровинская больше не чувствует себя "жертвой".

"Перестала с ней полностью общаться за год до войны. Просто не говорила об этом. Это тянулось всю мою жизнь. Просто нашла, наконец, в себе силы это прекратить. Не ставьте, пожалуйста, здесь грустные смайлики. В моем случае это супер! Это освобождение и победа над собой. Выход из состояния жертвы и, наконец, нормальная жизнь. Я стала легче дышать после этого", – написала Стася в инста-сториз.

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Напомним, ранее Стася Ровинская рассказала, как можно наказать ее поддержавшую войну в Украине маму. По ее словам, самым большим ударом для Снежаны Егоровой будет - тотальный игнор.

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