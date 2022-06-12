Стася Ровинская сейчас находится в Нью-Йорке.

Украинская телеведущая Стася Ровинская вместе с мужем и детьми переехала в США, спасаясь от войны в Украине.

Сейчас она показала, как обустроилась в арендованной квартире. По словам Стаси, квартира пустая. Они купили надувные матрасы, чтобы было где спать. Кушают они на чемодане, так как нет стола. При этом Ровинская отметила, что постепенно они будут обустраивать квартиру.

Стоит отметить, что Стася Ровинская уехала в Нью-Йорк из-за того, что ее семья не могла себе позволить поставить жизнь на паузу в Европе.

При этом она отметила, что это не эмиграция, а временный переезд ради детей. И даже за границей они с мужем продолжают помогать украинским военным, которые уже почти три месяца борются с российской агрессией.

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