Ровинская призвала игнорировать ее маму.

Украинская телеведущая Стася Ровинская рассказала, как можно наказать ее маму за предательство. По ее словам, самым большим ударом для нее будет - тотальный игнор.

Стася отметила, что ее мама очень боится, что о ней все забудут. Это ее пугает больше, чем суд.

"Я на 100% уверена, что для нее самое худшее то, что о ней забудут. Это сделает ей больно. Когда в заголовках пишут "бывшая телеведущая" ее очень сильно цепляет. На нее просто не нужно обращать внимания", - призналась Стася в интервью Алине Доротюк.

Напомним, Снежана Егорова с первых дней вторжения России в Украину поддерживала путинский режим. По словам ее дочери Стаси Ровинской, она даже не выразила ей слов поддержки, когда та вместе с маленькими детьми пряталась в бомбоубежище.

Вас также могут заинтересовать новости: