Снежана Егорова не поддержала свою дочь, когда началась война в Украине.

Украинская телеведущая Стася Ровинская, которая была вынуждена переехать в США из-за войны в Украине, рассказала о разговоре со своей мамой Снежаной Егоровой.

В интервью Алине Доротюк девушка призналась, что в первые дни войны сняла на видео, как ее ребенок плакал, сидя в подвале, и отправила его своей маме. Она написала ей, что Россия обстреливает Украину, но слов поддержки от нее она так и не услышала.

"Она ответила: "Я вас всех предупреждала, что будет война. Вы мне не поверили. Так что теперь сидите"", - процитировала свою маму Стася.

Также телеведущая призналась, что обсуждала с мамой зверства оккупантов в Украине. По ее словам, Егорова сделала вид, что ничего не происходит.

"А чего ты кричишь? Ты жива? С тобой все хорошо? Ну и все", - сказала Егорова своей дочери.

"Человек столько времени прожил в Украине. Сейчас она откровенно врет. Или ей деньги платят за это", - сказала Ровинская со слезами на глазах.

Напомним, ранее Стася Ровинская сообщила новость о том, что вместе с тремя детьми и супругом переехала в Нью-Йорк. По словам ведущей, у ее семьи нет средств держать их жизнь на паузе в Европе.

Вас также могут заинтересовать новости: