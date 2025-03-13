Девочка в это время находилась в Турции.

Сегодня стало известно о том, что предательница Ани Лорак вышла замуж за мастера йоги Исаака Виджраку. Еще в сентябре они расписались в России, а 14 февраля, в День всех влюбленных, отметили это событие на Мальдивах в свадебных образах.

Как призналась сама певица, она не хотела устраивать пышное торжество, поэтому они с супругом решили разделить этот день только с самыми родными и близкими.

Дочери Лорак от первого брака с Муратом Налчаджиоглу не было на свадьбе. Девочка сейчас находится в Турции вместе со своим отцом. Однако вскоре она вернется в России, ведь именно там она учится.

Видео дня

При этом на свадьбу приехали другие родные люди пары.

"С нами были родные. Нас приехали поддержать мой брат и дочь Исаака", — призналась предательница.

Напомним, ранее Ирина Билык расставила точки в отношениях с бывшим Ани Лорак и ответила, вместе ли они. Певица объяснила, что сейчас занимает главное место в ее жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: