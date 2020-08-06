Дочь Анастасии Заворотнюк серьезно заболела

Девушка рассказала, что у нее появилась температура, заложенность носа и кашель. И отметила, что сдала тест на COVID-19.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна сообщила, что серьезно заболела.

Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.

Девушка рассказала, что у нее появилась температура, заложенность носа и кашель. И отметила, что сдала тест на COVID-19.

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"Я заболела, и очень сильно. Сдала тест на ковид, но результат пока не пришел. Симптомы очень похожи на сильную простуду. С одной стороны, я понимаю, что, наверное, мы все должны переболеть, чтобы у нас выработался общий иммунитет. Но с другой стороны, надо быть очень аккуратным, особенно если мы живем вместе с родителями, бабушками и дедушками", - написала Анна у себя на странице.

Она отметила, что молодой организм гораздо проще справляется с вирусом, а вот пожилым людям это дается очень тяжело. Чтобы обезопасить своих близких, Анна самоизолировалась. "Я, пока не узнаю своих результатов, заперлась в комнате и высовываю нос, только чтобы забрать тарелку с едой. Берегите себя и близких", - написала девушка.

Как сообщал УНИАН, онкобольную Анастасию Заворотнюк лечат экспериментальной вакциной.

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