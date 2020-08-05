По словам врача, данный метод помогает пациентам с таким заболеванием, как глиобластома.

Онкобольную Анастасию Заворотнюк лечат экспериментальной вакциной на основе иммунных клеток. По данным СМИ, у актрисы диагностировали глиобластому головного мозга.

По информации kp.ru, Анастасию Заворотнюк лечат вакциной, изготовленной специально для нее.

Читайте также"Болезнь внесла непоправимые перемены во внешность": в окружении онкобольной Заворотнюк рассказали, как она сейчас выглядит"Это экспериментальная вакцина на основе иммунных клеток. Они распознают «чужаков» и обучают иммунную систему их атаковать. Ее изготовляют индивидуально для каждого больного", - рассказал завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии РФ Петр Чумаков.

"Курс лечения может растянуться и два года продолжаться, если работает и рост опухоли затих", - отметил он.

Он заверил, что данный метод помогает пациентам с таким заболеванием, как глиобластома. "После применения вирусного метода люди живут четыре года", - отметил специалист.

Врач пояснил, что глиобластома коварна тем, что буквально возникает из ниоткуда. "Для глиобластомы не установлено никаких основных причин. Обычно глиобластомой болеют люди в достаточно цветущем возрасте, бывает, даже дети", - говорит он.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений. Сама артистка "пропала" из соцсетей.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram