Девушка отметила, что всегда будет отстаивать интересы своего отца.

Российский пропутинский музыкант Александр Серов недавно появился на публике с молоденькой актрисой театра Ксенией Дежневой. Но это не понравилось его дочери.

Об этом сообщают росСМИ.

Оказывается, что Мишель очень тщательно отбирает претенденток на сердце своего 71-летнего отца. По ее словам, не каждая женщина может пройти фейсконтроль. Более того, она не верит, что молоденькие девушки могут вступать в отношения с Серовым по большой любви. Скорее всего, здесь есть место меркантильности.

"Я такой суровый критик, что боюсь, что она может не пройти мой так сказать фейсконтроль. Он хочет, конечно, чтобы она была молодая и красивая. Но я не уверена, что она будет искренней женщиной, без какого-либо подтекста, скажем так, меркантильного", - сказала Мишель.

Она добавила, что всегда будет отстаивать интересы своего отца. И если почувствует, что какая-то женщина его использует, то, конечно, заступиться за него.

Кроме того, Мишель неоднократно рекомендовала отцу присмотреться к женщинам его возраста, но он напрочь отказывается. А все потому, что не планирует еще раз жениться после развода с гимнасткой Еленой Стебеневой.

Отметим, Александр Серов - это российский певец, который поддерживает диктаторский режим Владимира Путина. Более того, он внесен в базу "Миротворца" за выступления в оккупированном Крыму.

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