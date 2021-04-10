Американские рэперы задумались о профсоюзе / фото peopletalk
В США предложили создать профсоюз рэперов.
Об этом сообщает TMZ.
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«Хип-хоп-сообщество просто молча ждет, пока такое не случится с одним из них», - заявил Миллер.
Он подчеркнул, что создание профсоюза сможет помочь хип-хоп-артистам избежать подобных инцидентов в будущем.
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