Сегодня стало известно, что рэпер DMX скончался в больнице от осложнений после передозировки.

В США предложили создать профсоюз рэперов.

Об этом сообщает TMZ.

Читайте такжеУмер звезда сериала "Чернобыль" от НВОС такой инициативой выступил основатель лейбла No Limit Records, хип-хоп-артист Master P. По его словам, на идею его навела недавняя передозировка рэпера DMX наркотиками.

«Хип-хоп-сообщество просто молча ждет, пока такое не случится с одним из них», - заявил Миллер.

Он подчеркнул, что создание профсоюза сможет помочь хип-хоп-артистам избежать подобных инцидентов в будущем.

Смерть рэпера DMX: что известно

2 апреля рэпера DMX госпитализировали с сердечным приступом, возможной причиной которого стала передозировка наркотиками.

9 апреля стало известно, что исполнитель скончался в больнице от осложнений. Ему было 50 лет.

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Автор: Катерина Шварц