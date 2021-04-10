Американские рэперы задумались о профсоюзе / фото peopletalk

В США предложили создать профсоюз рэперов.

Об этом сообщает TMZ.

Читайте такжеУмер звезда сериала "Чернобыль" от НВОС такой инициативой выступил основатель лейбла No Limit Records, хип-хоп-артист Master P. По его словам, на идею его навела недавняя передозировка рэпера DMX наркотиками.

«Хип-хоп-сообщество просто молча ждет, пока такое не случится с одним из них», - заявил Миллер.

Он подчеркнул, что создание профсоюза сможет помочь хип-хоп-артистам избежать подобных инцидентов в будущем.

Смерть рэпера DMX: что известно

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц