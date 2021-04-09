Исполнителю стало плохо 2 апреля, он находился дома, когда у него случился сердечный приступ.

Скончался известный американский рэпер DMX, настоящее имя – Эрл Симмонс. Исполнителю было 50 лет.

Читайте такжеРэпера DMX госпитализировали с сердечным приступомОб этом сообщает издание People со ссылкой на заявление семьи исполнителя.

«Мы с сожалением сообщаем, что сегодня наш любимый человек, DMX скончался в возрасте 50 лет в больнице White Plains. В этот момент он был со своими близкими, в течение нескольких последних дней он находился на аппарате жизнеобеспечения», - говорится в заявлении.

Сообщается, что рэперу стало плохо в прошлую пятницу, он находился дома, когда у него случился сердечный приступ. Он был госпитализирован в больницу White Plains в Нью-Йорке и умер спустя неделю из-за осложнений.

Рэпер DMX: что о нем известно

Американский рэпер и актер.

Шесть его альбомов подряд дебютировали на первой строчке хит-парада Billboard 200, что является беспрецедентным феноменом.

DMX также снялся в нескольких фильмах, самые известные из которых - «Ромео должен умереть», «Сквозные ранения» и «От колыбели до могилы».

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Автор: Катерина Шварц