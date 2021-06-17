Сегодня, 17 июня, украинскому телеведущему Дмитрий Комарову исполнилось 38 лет. Зрители знают его как незаменимого ведущего тревел-шоу "Мир наизнанку", но мало кто знает, как он начинал свою карьеру.
Еще до появления этой программы Комаров посетил более 20 стран. Во время отдыха в Таиланде он понял, что хочет не только сам смотреть на все прелести мира, но и показывать их другим. Так и появилась идея создать программу "Мир наизнанку".
И с этого момента его жизнь изменилась на "до" и "после". Спонсоры не хотели давать деньги на первую экспедицию, так как боялись провала. Поэтому Дмитрий и оператор Александр Дмитриев решили поехать в Камбоджу за свой счет. И кто бы мог подумать, что это тревел-шоу станет настолько популярным?
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Первый выпуск на "1+1" вышел в 2020 году. Этот сезон был посвящен Камбодже. Стоит отметить, что Комаров в своей программе показывает не только прелести жизни в разных странах, но и адскую сторону. При этом он всегда говорил о том, что только в Украине чувствует себя дома. А вот Камбоджа и Индия - это его любимая "экзотика".
Помимо успешной карьеры телеведущего Комаров еще и отличный супруг. В мае 2019 года он женился на "Мисс Украина 2016" и партнерше по "Танцам со звёздами" Александре Кучеренко. Венчание состоялось в православном храме Иерусалима, медовый месяц молодожёны провели на Мальдивах.
Кроме того, звезда программы "Мир наизнанку" занимается благотворительностью. Вместе с певицей Надей Дорофеевой он помогает больным деткам.
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