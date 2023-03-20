Российский музыкант гулял вместе с друзьями на Волге.

Основатель российской группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лед. Тело музыканта, который является одним из авторов песни "Плачу на техно", пока что не нашли.

Как сообщается на странице группы в Instagram, инцидент произошел в ночь на 20 марта. Свиргунов гулял вместе с братом и друзьями на Волге.

"Сегодня ночью у нас произошла трагедия. Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лёд. Диму, его брата Рому и друга Гришу Киселева до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лёд, удалось достать, но не удалось спасти. Как только у нас будет информация от МЧС, мы вам сообщим", - указано в сообщении.

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По информации росСМИ, все это произошло под Ярославлем. Компания вышла на непрочный лед, который в итоге треснул. Люди оказались под водой. Свиргунова уже считают предположительно погибшим, как и других людей, которых так и не удалось найти.

Группа Cream Soda - что известно

Российскую электронную музыкальную группу основали в 2012 году. Однако многие узнали о ней только в 2019 году, когда коллектив выпустил песню "Плачу на техно". Клип на этот трек собрал более 64 миллионов просмотров. Также они выпускали хиты "Никаких больше вечеринок" и "Розовый фламинго".

Клип "Плачу на техно"

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