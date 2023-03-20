Основатель российской группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лед. Тело музыканта, который является одним из авторов песни "Плачу на техно", пока что не нашли.
Как сообщается на странице группы в Instagram, инцидент произошел в ночь на 20 марта. Свиргунов гулял вместе с братом и друзьями на Волге.
"Сегодня ночью у нас произошла трагедия. Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лёд. Диму, его брата Рому и друга Гришу Киселева до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лёд, удалось достать, но не удалось спасти. Как только у нас будет информация от МЧС, мы вам сообщим", - указано в сообщении.
По информации росСМИ, все это произошло под Ярославлем. Компания вышла на непрочный лед, который в итоге треснул. Люди оказались под водой. Свиргунова уже считают предположительно погибшим, как и других людей, которых так и не удалось найти.
Группа Cream Soda - что известно
Российскую электронную музыкальную группу основали в 2012 году. Однако многие узнали о ней только в 2019 году, когда коллектив выпустил песню "Плачу на техно". Клип на этот трек собрал более 64 миллионов просмотров. Также они выпускали хиты "Никаких больше вечеринок" и "Розовый фламинго".