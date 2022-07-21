Дмитрий Ступка убежден, что не все в России "больны на голову".

Известный украинский актер и телеведущий Дмитрий Ступка убежден, что не все россияне хотят войны против Украины, однако многие боятся выступать против путинского режима.

Такое мнение он высказал 24 каналу.

"Там не все больные на голову. Мне кажется, нельзя всех сравнивать. Потому что есть люди, которые сочувствуют, поддерживают Украину и вообще, если бы могли, получили бы украинское гражданство и переехали жить к нам. Я не считаю, что все они плохие, потому что это не так", - заявил Ступка-младший.

По его словам, рядовые россияне сегодня запуганы, а звезды молчат о войне, потому что для них важнее деньги, чем совесть и жизнь человека.

"Насколько я понимаю, очень много людей зависят от финансирования их президента. Они понимают, что останутся голодны, если что-то будут говорить против него. Им безразлично на нас, потому что имеют семьи, детей, надо дальше жить так, как они жили", - добавил актер.

Напомним, что Дмитрий Ступка после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину проживает в США и рассказывал, что война застала его в самолете из Лос-Анджелеса в Стамбул.