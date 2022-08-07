Поклонники засыпали пару комплиментами.

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон похвастался романтической фотографией со своей женой Алесей Бацман.

В кадре супруги позируют на улице на фоне зеленых деревьев. Дмитрий предстал в красном поло, а Алеся надела легкое черное платье с кружевом. Девушка нежно обняла своего супруга и прикоснулась к нему щекой, а сам Гордон расплылся в улыбке.

"Летнее утро", - лаконично подписал фото журналист.

Поклонники пришли в восторг от этого фото и засыпали супругов комплиментами. За несколько часов снимок набрал более 30 тысяч лайков и множество комментариев.

"Красавчики", "Волшебная пара", "Красивая у вас женщина", "Очень красивая пара! Берегите себя и деток", "Гармоничная пара", "Крутой перец", "Мачо", "Ребята, так держать", - пишут поклонники в комментариях под фото.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон унизил обнаженную Наташу Королеву.

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