По его словам, пока он сконцентрирован только на борьбе с врагом.

Известный хореограф и военный Дмитрий Дикусар рассказал, уедет ли из Украины после того, как ВСУ победят оккупантов.

Как рассказал Дикусар в интервью УНИАН, он об этом даже не думает, потому что все его силы направлены на то, чтобы защитить страну от российской агрессии.

"Я не планирую уезжать за границу. Сейчас я заряжен по-другому. Ради Украины и людей я жизнь готов отдать. Да и куда ехать? Мы должны строить страну, и я сейчас не о домах", - сказал Дмитрий.

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Он добавил, что после нашей победы обязательно соберет всех своих близких и устроит громкую вечеринку. Однако и о погибших побратимах он не забудет. По словам Дикусара, их он будет помнить всю жизнь, каждого поименно.

"Я мечтаю собрать всех людей, которых я люблю, закатить вечеринку, где мы будем пить, гулять, радоваться жизни и вспоминать каждого поименно, кто погиб, не дождавшись нашей победы. Я считаю, что мы должны помнить их всю оставшуюся жизнь. Они отдали самое дорогое, что у них было. Пожалуй, я уйду в запой, а потом буду путешествовать", - добавил Дмитрий.

А вот в танцы возвращаться он пока не планирует, потому что он танцует тогда, когда танцует его душа. А она сейчас, продолжил Дикусар, расстроена.

Напомним, ранее Дмитрий Дикусар сказал, когда может закончиться война.

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