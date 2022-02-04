С украинским брендом Luvi Светлана создаёт концертные образы уже 10 лет.

В преддверии подготовки нового шоу "Время LО" певица Светлана Лобода выбрала дизайнеров своих концертных образов.

Лишь один из образов будет изготовлен от известного французского бренда Zuhair Murad, последние 2 года артистка и кутюрье поддерживают теплые отношения. Образ, который увидят зрители нового шоу "Время LO" Светлана выбрала на показе в Париже, куда была приглашена лично дизайнером модного дома Зухаиром Мурадом.

С украинским брендом Luvi Светлана создаёт концертные образы уже 10 лет.

Дизайнеры бренда рассказали: "Сейчас завершающий этап, дошиваются детали, ведётся финальная работа над сложными вышивками, платья получились очень тяжелыми и сложными по технике исполнения, к тому же, Света поставила нам задачу, что между первой и второй частью концертной программы она должна успеть переодеться за 2 минуты на глазах у публики. Мы очень любим работать со Светланой - это всегда вызов".

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К созданию одного из образов также привлекли известного украинского дизайнера обуви Снежану Нех.

Также дизайнеры поделились одним из эскизов, на котором изображена первая примерка одного из концертных образов артистки нового шоу "Время LO".

18 января на своем официальном YouTube-канале LOBODA выпустила режиссерскую версию нашумевшего "SUPERSTAR" шоу.

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