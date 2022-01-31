Певица показала фото с Евангелиной.

Опальная певица Светлана Лобода опубликовала в своем инста-блоге фотографию со своей старшей дочерью Евангелиной, которую она родила 10 лет назад от танцора Андрея Царя.

Звезда позировала со своей дочерью в Джунглях. Светлана надела топ и широкие штаны, а Ева предстала в свободной футболке и шортах. Поклонники отметили, что девочка выглядит уже взрослой, а также они обратили внимание на ее длинные ноги, такие же как у мамы.

"Обожаю наши прогулки с Евочкой. Нам всегда есть что обсудить. Наблюдать за тем, как взрослеет твоя дочь, как меняются ее взгляды на жизнь - пожалуй, самый интересный процесс", - подписала фото Лобода.

Читайте такжеВедущая 1+1 показалась без макияжа: как выглядит Маричка Падалко"Какая уже взрослая длинноногая красотка Ева", "Скоро Ева выше мамы будет", "Шедеврально", "Ваши фотографии с отдыха согревают нас холодной зимой", - пишут поклонники.

Напомним, ранее Светлана Лобода похвасталась роскошной фигурой на отпуске.

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