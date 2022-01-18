Певица показала режиссерскую версию своего шоу.

18 января на своем официальном YouTube-канале LOBODA выпустила режиссерскую версию нашумевшего "SUPERSTAR" шоу.

Как сообщила сама артистка, она уже во всю готовится к премьере своей новой концертной программы. Даже несмотря на новогодний отпуск, старается онлайн контролировать все творческие процессы. Впереди многочасовые репетиции в Киеве, где под руководством режиссера Олега Боднарчука идёт процесс создания новых номеров для шоу.

Впереди ждёт много премьер, в преддверии которых, самое время ощутить инновационный подход певицы и ее команды, насладившись самой полной версией шоу, покорившего многотысячные стадионы.

Напомним, ранее Светлана Лобода похвасталась роскошной фигурой на отпуске.

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