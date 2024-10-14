Она также рассказала, поддерживает ли с ними общение во время войны.

Украинская актриса Любава Грешнова, которая известна по сериалам "Треугольник судьбы", "Тень прошлого", "Семья на год" и многими другими киноработами, высказалась о коллегах-россиянах.

Не секрет, что до начала полномасштабного вторжения девушка некоторое время жила и работала в стране-агрессоре. Но после 24 февраля 2022 года Любава четко озвучила свою позицию относительно войны и поддерживает родную страну. Сейчас она отмечает, что с коллегами, с которыми снималась в фильмах и сериалах в РФ, больше не общается.

"Есть определенное количество и категория людей, которые если бы посмели мне написать хотя бы слово, то они знают, что бы получили взамен. Это те актеры, которые были нашими близкими друзьями, которые были вхожи в наш дом, знали моих родителей, но в первые дни полномасштабной войны повыкладывали сообщения вроде "Мне не стыдно, что я русский" или "Слава Путину". Для меня это было шоком и большим разочарованием, мягко говоря. И таких людей очень много", - рассказала Грешнова в интервью изданию kp.ua.

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Любава также добавила, что знакомых россиян, которые извинялись за поведение своего народа и действия диктатора очень мало. О них она сказала так:

"Их можно пересчитать на пальцах одной руки. Думаю, если есть на моей странице кто-то незаблокированный, то это именно те люди, которые пытались помогать, пытались бороться настолько, насколько это было возможно, которые при определенных жизненных обстоятельствах не смогли оставить там свою жизнь".

Напомним, недавно актриса Екатерина Кузнецова ответила, поддерживает ли связь с коллегами из РФ.

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