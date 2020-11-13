Дита выступает в стиле бурлеск / instagram.com/ditavonteese
Звезда бурлеска Дита фон Тиз опубликовала в Instagram достаточно пикантный снимок.
На фото она предстала черном кружевном нижнем белье с чулками и сексуальном поясе. А дополнила такой откровенный образ латексными высокими перчатками и кружевной маской. В руках Дита держит плетку. Вероятно, такой образ она подобрала для очередного своего выступления.
Дита выступает в стиле бурлеск / instagram.com/ditavonteese
Кто такая Дита фон Тиз:
- Дита родилась 28 сентября 1972 года в Рочестере
- Дита фон Тиз известна главным образом своими бурлескными номерами, в прессе её часто называют «Королевой бурлеска»
- Дита фон Тиз часто появляется в списках «Лучших одетых знаменитостей», является частой гостьей на показах мод
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