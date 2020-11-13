Дита показала пикантный снимок.

Звезда бурлеска Дита фон Тиз опубликовала в Instagram достаточно пикантный снимок.

На фото она предстала черном кружевном нижнем белье с чулками и сексуальном поясе. А дополнила такой откровенный образ латексными высокими перчатками и кружевной маской. В руках Дита держит плетку. Вероятно, такой образ она подобрала для очередного своего выступления.

Кто такая Дита фон Тиз:

Дита родилась 28 сентября 1972 года в Рочестере

Дита фон Тиз известна главным образом своими бурлескными номерами, в прессе её часто называют «Королевой бурлеска»

Дита фон Тиз часто появляется в списках «Лучших одетых знаменитостей», является частой гостьей на показах мод

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Автор: Диана Могилевич