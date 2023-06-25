Его знают все, кто хоть раз смотрел "Х-Фактор".

Сергей Соседов - хорошо известный в Украине музыкальный критик. До войны он часто появлялся на украинском ТВ, в частности занимал кресло судьи вокального шоу "Х-Фактор".

Сейчас Соседов живет и работает в России. Он поддержал кровавый путинский режим, и теперь открыто поливает грязью тех, кто покинул территорию страны-агрессора, выступив против преступлений. Рассказываем, как он до такого докатился.

Что Сергей Соседов говорил об Украине

В те времена, когда одиозный критик здесь работал, он неоднократно хвалил нашу страну, высказывался, как ему здесь нравится, какая красивая природа, какие приятные люди. Однако в один миг его риторика резко изменилась.

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"В Украине жить невозможно. Там идет такая пропаганда, адская совершенно…" - комментировал Соседов.

Также он, согласно типичным кремлевским методичкам, говорил, что украинцами якобы "управляют из США", поэтому "примирение Украины и России невозможно".

"Сейчас примирения России и Украины не произойдет, потому что Украина управляема США, она стала плацдармом США против России. Мы не сможем уже помириться, потому что там диктует Америка, она просто не позволит, нам не позволят уже дружить с Украиной, надо думать головой политикам!" - говорил он.

Соседов об Алле Пугачевой и Максиме Галкине

Примадонна и ее супруг покинули Россию, а также выступили против убийственного путинского режима. Конечно, Соседов не мог пройти мимо таких известных персон, и неоднократно публично их "уколол", уличив в якобы "бегстве" и "предательстве".

"Уехала она, думаю, для того, чтобы ей не досаждали вопросами об Украине. И вообще, ей уже надоели все вопросы. Я удивляюсь, что к ней у кого-то вообще остались какие-то вопросы. По-видимому, у тех, кто ее совсем не знает и мало знаком с ее жизнью и творчеством. Кто хорошо знает биографию Пугачевой, уже давно не задает ей никаких вопросов", - говорил Соседов по поводу Аллы Борисовны.

А вот в высказываниях в адрес Галкина он был менее избирательным.

"Если Галкин болтает всякую ерунду и порочит наши вооружённые силы, его нужно заклеймить и поставить на место", - высказывался одиозный музыкальный критик.

Санкции против Соседова

За позицию в поддержку войны против Сергея Соседова 15 января 2023 года были введены санкции. Всего в санкционный список тогда попали 198 российских деятелей.

После этого он назвал Украину "больной страной". Связывает он это со своим якобы "оглушительным успехом" на территории нашей страны, и никак не с поддержкой кровавого режима.

"Украина сейчас – больная страна. Я в Украине тоже запрещен, потому что у меня там был большой успех. А [россиянин], по мнению СБУ, не должен иметь огромного успеха. Поэтому меня убрали из шоу. Ввиду сложившейся ситуации наши артисты не должны ехать в Украину, я бы им советовал самим для себя поставить запрет на это", - комментировал фрик.

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