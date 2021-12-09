Музыкальный критик проявлял интерес к Петру Дмитриченко.

Музыкальный критик и экс-судья украинского шоу "Х-фактор" Сергей Соседов рассказал, что много лет назад состоял в отношениях с украинским артистом Петром Дмитриченко. По его словам, Петр хотел записать свою песню, поэтому к нему и обратился.

Когда Соседов услышил его песни, то сразу проникся. Ему понравился голос Петра, да и в целом он назвал его интересным человеком. Позже они начали чаще общаться и у них завязались определенные отношения.

"Там не было таких уж близких отношений. Петя Дмитриченко отличный певец, артист. Может, был какой-то легкий роман", - сказал Соседов в программе "Алена, блин".

Читайте такжеШоумена Алексея Дурнева заподозрили в пластике лицаТакже музыкальный критик добавил, что их роман просуществовал недолго. Вскоре они расстались, и Петр женился. В браке у него родилась дочь.

Отметим, Петр Дмитриченко прославился благодаря вокальным шоу "Х-фактор" и "Шанс". Когда-то он публично признавался в любви Наталье Могилевской, но сама певица никак это не комментировала.

Напомним, ранее Сергей Соседов жестко "разнес" Аллу Пугачеву в прямом эфире.

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Автор: Диана Могилевич