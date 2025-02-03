Девушка также показала, что подарил ей актер недавно.

Бизнесвумен и девушка украинского актера Тараса Цымбалюка - Светлана Готочкина - после слухов об их расставании высказалась об отношениях.

Долгое время пара официально не комментировала, до сих пор ли они вместе. Однако на днях девушка сделала себе ринопластику и вышла на связь с подписчиками. Поклонники пары поинтересовались, почему давно не было их совместных фото в сети и поддерживает ли Тарас ее после операции.

"Почему не поддерживает? Поддерживает. Вот сегодня передал цветы с шариками", - ответила Светлана в своем Instagram.

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Однако, живут ли они до сих пор вместе - она не отметила.

Что известно о личной жизни актера Тараса Цымбалюка

Тарас Цымбалюк был дважды женат. Первой избранницей актера была его одногруппница, но их брак продлился недолго. Позже мужчина начал встречаться со стилисткой Тиной Антоненко, которой сделал предложение в 2020 году в прямом эфире танцевального шоу. Однако пара прожила год вместе, а затем неожиданно завершила свои отношения.

После развода Тарас начал встречаться со Светланой Готочкиной. Но подписчики заметили, что в конце прошлого года девушка не поздравила звезду сериала "Поймать Кайдаша" с днем рождения. Более того, влюбленные отписались друг от друга в соцсетях и официально не говорят о личном.

Напомним, ранее стало известно, как Дженнифер Лопес и Бен Аффлек переживают развод.

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