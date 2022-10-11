Актриса заявила, что постоянно думает об украинцах.

Французская актриса и модель Ольга Куриленко родом из Украины высказалась в поддержку страны, в которой родилась.

Так, "девушка Бонда" написала на своей странице в Instagram, что не может перестать думать об украинцах, которые вынуждены защищаться от российской агрессии и прятаться от вражеских ракет. Такое заявление она сделала после 10 октября, когда Россия "накрыла" ракетами и дронами многие города Украины.

"Я не могу перестать думать о том, что переживает народ Украины. Такое горе. Такой ужас. Я глубоко сожалею о том, что происходит, и мои мысли с вами всеми", – написала Куриленко. Видео дня

Кроме того, ранее Куриленко призвала помогать детям, потервшим из-за войны родителей.

"Как и вы, я пытаюсь понять страдания миллионов семей, включая мою украинскую семью, страдающую от войны в Украине. Итак, представьте себе страдания совсем одиноких детей. Они остались в горячих точках, безголосые, забытые жертвы этой войны. Но ты можешь помочь им", - сказала ранее Куриленко.

Ольга Куриленко: что о ней известно

Будущая актриса родилась в Бердянске, но в 15-летнем возрасте переехала в Москву, чтобы работать в модельном агентстве. Уже через год она вновь переехала, но уже во Францию, где и построила успешную карьеру.

Ее дебют в кино состоялся в 2005 году в фильме "Перст любви". В январе 2008 года была выбрана на роль "девушки Джеймса БондаЦ в очередном фильме новой франшизы про агента 007 с Дэниелом Крейгом в главной роли.

Также она снялась в таких фильмах как "Черная вдова", "Пятнадцать минут войны", "Человек ноября" и "Искатель воды".

Напомним, кто из зарубежных актрис поддержал в войне Украину.

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