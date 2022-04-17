Кто-то из них помогает беженцам, а кто-то собирает деньги на помощь.

Зарубежные актрисы украинского происхождения не остались в стороне от войны, которую на территории Украины развязала Россия. Они всячески поддерживают нашу страну.

Мила Кунис

Мила Кунис - это американская актриса, которая родилась в Черновцах. Несмотря на то, что она уже много лет живет за границей и снимается в голливудских фильмах, о своей Родине она не забывает. Мила Кунис и Эштон Кутчер собрали 20 млн долларов в помощь Украине. Эти деньги они перечислят в помощь пострадавшим от военных действий.

Ольга Куриленко

Французская модель и актриса Ольга Куриленко родилась в Бердянске, который значительно пострадал из-за российских оккупантов. С первого дня вторжения России в Украину Куриленко призывала остановить войну, а также помочь украинским детям-сиротам. При этом Куриленко не называет Россию агрессором.

Иванна Сахно

Голливудская актриса Иванна Сахно родом из Киева. И когда оккупанты вторглись в нашу страну она сразу же призвала остановить кровопролитие в Украине. Несмотря на то, что Сахно с 2013 года живёт и работает в США, она имеет сильные проукраинские взгляды. В частности, в 2014 году во время Революции достоинства вместе с украинской диаспорой Лос-Анджелеса Сахно выходила на митинги в поддержку Украины. А в 2016 году на красной дорожке Каннского кинофестиваля Сахно появилась с табличкой в поддержку заключённого украинского режиссера Олега Сенцова.

Вера Фармига

Американская актриса Вера Фармига родилась в США, но имеет украинские корни. Ее родители эммигранты из Украины. Вера была воспитана в островной украинско-американской общине в Эрвингтоне, Нью-Джерси. 22 марта 2022 года Вера опубликувала видео на своей странице в Инстаграм, в котором продекламировала стих украинского поэта Симоненка в оригинале. С начала российского вторжения актриса также публиковала на своей странице и ряд других постов, выражающих поддержку Украине, в частности строчки из украинского гимна, а также обложку "Time" с цитатой президента Украины Владимира Зеленского.

Кэтрин Винник

Канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник также поддержала Украину. 24 февраля Кэтрин написала: "Мы мирная страна. Мы не заслуживаем этой войны". Следующие дни актриса добавляла и другие информационные сообщения: призыв посмотреть фильм "Зима в огне", речи президента Украины Зеленского Владимира и видео бомбардировок украинских городов. В марте 2022 года Винник вместе со своей мамой создали благотворительный фонд Winnick Fondation для сбора средств на нужды Украины.

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