Славия показала новую фотографию в Instagram.

Экс-супруга Дзидзьо, украинская певица Славия приняла участие в программе "Богиня шопинга". Во время съемок девушка сделала кадр, которым впоследствии поделилась в своем инста-блоге.

На снимке Славия предстала в джинсовой юбке длины мини и платке с украинскими мотивами, которое накинула на голое тело. Также она надела на голову венок и дополнила образ серебристыми босоножками на высоком каблуке.

"Моя задача была раскрыть себя с другой стороны, показать ту самую "девку с перцем"", - подписала фото певица.

"Красотка", "Вы - классная", "Украинская красавица", - пишут поклонники.

Напомним, Славия и Дзидзьо развелись спустя 20 лет совместной жизни. Поклонники подозревали, что в их семью вмешалась Ольга Цибульская, которая не раз флиртовала с Дзидзьо и выпустила с ним несколько клипов. При этом сама артистка опровергает эту информацию и утверждает, что никаких романтических отношений с экс-мужем Славии у нее никогда не было.

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Автор: Диана Могилевич