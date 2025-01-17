Артист почтил память известного режиссера.

Известный украинский певец, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка отреагировал на смерть знаменитого американского режиссера Дэвида Линча, которого не стало 16 января 2025 года. Исполнитель поделился архивным кадром с кинохудожником, которого знал лично.

Фотографию артист обнародовал на своей странице в Instagram. По словам Скрипки, он был знаком с Линчем, поэтому его уход в мир иной стал настоящей потерей для украинца. Кроме того, звезда сцены отметил, что создатель культового сериала "Твин Пикс" всегда был на стороне Украины и поддерживал нашу страну.

На архивном снимке, который показал Олег Юрьевич, звезды позировали на камеру в классических костюмах темных цветов, а под ними виднелись белые рубашки. У Дэвида был желтый галстук, а певец выбрал для себя ожерелье с крестиком.

Видео дня

"С чрезвычайной грустью узнал о смерти Дэвида Линча, художника, кинорежиссера, музыканта и актера. Но эта потеря для меня личная. Я был знаком с Дэвидом. Познакомились мы с ним во время трансцендентальной медитации. Дэвид - незаурядная личность, духовный человек, художник и проводник. Всегда был на стороне сил добра и поддерживал Украину. Светлая память, тебе Дэвид. Навсегда останешься в наших сердцах и памяти", - почтил память режиссера Скрипка.

К слову, трагическую новость о смерти Линча сообщили его родные, однако пока причина смерти не раскрывается. Известно лишь, что в 2020 году у режиссера диагностировали эмфизему. Это хроническое заболевание легких, вызывающее одышку. Сам деятель культуры ранее рассказывал, что причиной болезни стало курение. Дэвид курил с восьми лет, из-за чего в преклонном возрасте его легкие не функционировали полноценно.

Напомним, ранее Дэвид Линч незадолго до смерти рассказал о своей болезни. Тогда он сообщил, что его состояние ухудшилось.

Вас также могут заинтересовать новости: