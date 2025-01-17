Известный украинский певец, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка отреагировал на смерть знаменитого американского режиссера Дэвида Линча, которого не стало 16 января 2025 года. Исполнитель поделился архивным кадром с кинохудожником, которого знал лично.
Фотографию артист обнародовал на своей странице в Instagram. По словам Скрипки, он был знаком с Линчем, поэтому его уход в мир иной стал настоящей потерей для украинца. Кроме того, звезда сцены отметил, что создатель культового сериала "Твин Пикс" всегда был на стороне Украины и поддерживал нашу страну.
На архивном снимке, который показал Олег Юрьевич, звезды позировали на камеру в классических костюмах темных цветов, а под ними виднелись белые рубашки. У Дэвида был желтый галстук, а певец выбрал для себя ожерелье с крестиком.
"С чрезвычайной грустью узнал о смерти Дэвида Линча, художника, кинорежиссера, музыканта и актера. Но эта потеря для меня личная. Я был знаком с Дэвидом. Познакомились мы с ним во время трансцендентальной медитации. Дэвид - незаурядная личность, духовный человек, художник и проводник. Всегда был на стороне сил добра и поддерживал Украину. Светлая память, тебе Дэвид. Навсегда останешься в наших сердцах и памяти", - почтил память режиссера Скрипка.
К слову, трагическую новость о смерти Линча сообщили его родные, однако пока причина смерти не раскрывается. Известно лишь, что в 2020 году у режиссера диагностировали эмфизему. Это хроническое заболевание легких, вызывающее одышку. Сам деятель культуры ранее рассказывал, что причиной болезни стало курение. Дэвид курил с восьми лет, из-за чего в преклонном возрасте его легкие не функционировали полноценно.
Напомним, ранее Дэвид Линч незадолго до смерти рассказал о своей болезни. Тогда он сообщил, что его состояние ухудшилось.