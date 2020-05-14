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"Веселится и ликует весь народ!": двойняшки Пугачевой и Галкина развлекают родителей во время карантина (видео)

14:50, 14 мая 2020
Звезды
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Лиза и Гарри Галкины развлекают родителей во время карантина / фото instagram.com/maxgalkinru/

Так, шоумен на своей странице в Instagram опубликовал видео, в котором продемонстрировал домашние утренние развлечения.

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В ролике дети устроили своим родителям импровизированный концерт в рамках которого и пели, и танцевали. А за кадром слышно, как смеется Алла Борисовна, в то время как Галкин выступил оператором действа.

"Шел неизвестно какой день самоизоляции ... Почему-то у нас с утра происходит то, что в российских кабаках начиналось ближе к ночи. Импровизация детская не срежиссированная", - отметил под видео артист.

Поклонники пары с восторгом восприняли новое видео со звездными отпрысками.

"Хорошая зарядка с утра", "Просто чудо, а не дети", "Веселится и ликует весь народ!", - писали в комментариях подписчики звезд.

Напомним, не так давно Гарри Галкин поразил исполнением песни Эдит Пиаф на французском языке.

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Теги: #карантин#Пугачева и Галкин#Алла Пугачева