Путинистка наговорила бреда об украинцах.

Российская певица родом из Украины Любовь Успенская, которая ранее объяснила, почему поддержала Россию, заявила о похищении дочери Татьяны Плаксиной. Пропутинская артистка "приплела" к исчезновению девушки украинцев и выдала, что главной целью похитителей якобы является она сама.

Очередную порцию бреда предательница выдала в своих соцсетях. Также ее адвокат раскрыла больше деталей исчезновения 34-летней Татьяны в комментарии для пропагандистских СМИ. Она заявила, что похитители вывезли женщину за границу.

По словам юриста, они воспользовались наркотической зависимостью Плаксиной и якобы заставили ее записать интервью, где она презирает свою мать. Путинистка обвинила в похищении украинцев, чем насмешила даже россиян.

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"Пока Любовь Успенская была на гастролях, провокаторы из Украины вышли на Татьяну, подсадили на наркотики, купили билет в другую страну и вывезли ее. Они, используя наркотики, заставили дочь певицы дать интервью под диктовку и дискредитировать мать и пророссийскую позицию певицы. Сейчас эти интервью не вышли, но сторона Успенской ждет их очень скоро", - сказала юрист.

Предательница считает, что с помощью дочери похитители хотят добраться до нее самой. По мнению Успенской, таким образом украинцы якобы мстят ей за поддержку путинского режима.

Однако такие заявления путинистки высмеяли даже россияне в сети. Они назвали исчезновение дочери Успенской "дешевым спектаклем":

"Какой бред она несет!"

"Очередной дешевый спектакль в шоу-бизнесе. Методичка и исполнители, видимо, одни и те же. Ну и "украинский след", конечно. Миллионы в качестве выкупа Успенская еще в сумках на колесах никому не относила?"

"А сколько лет Татьяне Плаксиной, что ее подсадили и вывезли..."

К слову, Успенская родилась и выросла в Киеве. Первые шаги в музыке она делала именно в Украине. Позже певица переехала и много лет жила в США. С 1993 года артистка живет в РФ. После начала полномасштабного вторжения она стала на сторону россиян и поддержала путинский режим, и войну в Украине.

Напомним, ранее Любовь Успенская получила паспорт РФ. Артистка годами хотела стать официально гражданкой страны-агрессора.

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