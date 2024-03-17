Она давно хотела стать официально гражданкой страны-агрессора.

Российская певица родом из Украины Любовь Успенская, которая активно поддерживает политику агрессора, получила российский паспорт.

Так путинистка, которая с 1993 года живет в РФ, лишь недавно получила официальный документ гражданки страны-оккупантки, хотя и просила об этом давно.

"Я уже отпраздновала получение гражданства. И я счастлива, что теперь являюсь гражданкой такого большого государства. Я всегда любила Россию, и думаю, что моя мечта сбылась", - сказала Успенская в интервью одному росСМИ.

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Она также добавила, что для получения паспорта страны-агрессора ей пришлось сдать вместе с дочерью экзамен по русскому языку.

К слову, 70-летняя Любовь Успенская с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает диктаторский режим Путина. Она цинично заявила, что верит в Россию и думает, что кто-то "хочет нас запутать, нас хотят уничтожить", в то время, как РФ безжалостно нападает на мирных людей и уничтожает украинские города. А в прошлом году певица поддержала и присоединилась к предложению выплачивать премию российским военным и гражданским за подбитые танки Leopard украинских военных из личных средств.

Напомним, ранее стало известно, что предательница Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства.

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