Санина предстала в дерзком образе / instagram.com/the_hardkiss
Украинская певица Юлия Санина обнародовала на своей страничке в Instagram новый снимок.
В кадре звезда позировала в майке в сетку и штанах, поверх которых надела шорты. Также Юлия нанесла яркий макияж в стиле смоки-айс с ярким акцентом на красные губы. Эффектности образу добавили цепи и черный парик-каре. В целом фото получилось достаточно дерзким.
"Очень красивая, как всегда", "Вы - икона", "Стиль", "Вау", "Какая же ты крутая", - пишут поклонники в комментариях.
Санина предстала в дерзком образе / instagram.com/the_hardkiss
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