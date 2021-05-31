Солистка The Hardkiss показала новое фото.

Украинская певица Юлия Санина обнародовала на своей страничке в Instagram новый снимок.

В кадре звезда позировала в майке в сетку и штанах, поверх которых надела шорты. Также Юлия нанесла яркий макияж в стиле смоки-айс с ярким акцентом на красные губы. Эффектности образу добавили цепи и черный парик-каре. В целом фото получилось достаточно дерзким.

"Очень красивая, как всегда", "Вы - икона", "Стиль", "Вау", "Какая же ты крутая", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич