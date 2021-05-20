Аня Тейлор-Джой / фото instagram.com/anyataylorjoy
Папарацци запечатлели известную актрису Аню Тейлор-Джой с новым бойфрендом в Нью-Йорке.
Об этом сообщает Daily Mail.
25-летняя звезда популярного сериала Netflix «Ход королевы» (или «Ферзевый гамбит») закрутила новый роман с музыкантом и актером Малкольмом Макреем.
Пара держалась за руки и целовалась.
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Майкольму Макрею 27 лет.
Он выступает в группе more в дуэте с музыкантом Кейном Ритчоттом.
Майкольм Макрей / фото instagram.com/malcolmmcrae
У него есть небольшой актерский опыт. В частности, Макрей снялся в двух короткометражках «How'dy!», «Young Paul» и нескольких мюзиклах.
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