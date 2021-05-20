Актриса закрутила роман с музыкантом.

Папарацци запечатлели известную актрису Аню Тейлор-Джой с новым бойфрендом в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Daily Mail.

25-летняя звезда популярного сериала Netflix «Ход королевы» (или «Ферзевый гамбит») закрутила новый роман с музыкантом и актером Малкольмом Макреем.

Пара держалась за руки и целовалась.

Малкольм Макрей: что известно о новом парне актрисы

Майкольму Макрею 27 лет.

Он выступает в группе more в дуэте с музыкантом Кейном Ритчоттом.

У него есть небольшой актерский опыт. В частности, Макрей снялся в двух короткометражках «How'dy!», «Young Paul» и нескольких мюзиклах.

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Автор: Катерина Шварц