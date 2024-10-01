Украинские звезды выразили благодарность украинским воинам в важный день.

Ежегодно в Украине 1 октября отмечают День защитников и защитниц. Эта важная дата посвящена героям, которые мужественно защищают родину на фронте, и отдали жизнь за суверенитет и независимость своего государства.

С началом полномасштабного вторжения этот день приобрел особое значение. Он стал настоящим символом признания и благодарности военным. По случаю памятной даты украинские ведущие и певцы поздравили воинов и выразили им благодарность за защиту Украины.

Джамала

Певица поделилась кадрами с украинскими военными. В своем Instagram в подписи к кадрам она написала: "С Днем защитников и защитниц Украины! Хочется в очередной раз сказать вам спасибо за то, что каждое утро мы просыпаемся в нашей Украине. Спасибо за это утро. Спасибо друзьям, родным моих близких людей, родителям, братьям и сестрам, которые борются за нас. Спасибо за то, что позволяете нам творить. Вечная память всем, кто отдал жизнь в этой борьбе. Самое главное - возвращайтесь живыми. Вы наши крылья и надежда".

Видео дня

Надя Дорофеева

"Сегодня День защитников и защитниц. Спасибо. Поддерживаем. Помним", - отметила артистка.

Святослав Вакарчук

"Сегодня - День тех, благодаря кому развевается наш флаг и бьется наше сердце! Безграничная благодарность и глубокое уважение всем воинам, солдатам и офицерам, нашим ребятам и девушкам, которые защищают Украину каждый день! С Днем Защитников и Защитниц! Слава Украине!" - растрогал поздравление фронтмен группы "Океан Эльзы".

Тина Кароль

Артистка в своем блоге опубликовала кадры, на которых зачитала проникновенное стихотворение о войне, автором которого является украинская поэтесса Мария Библик.

"С Днем защитников и защитниц! Великий день сильной, несокрушимой страны. Спасибо!" - написала певица.

Маша Ефросинина

"Крещатик и Майдан Независимости. Сегодняшнее утро. В воздухе боль и невероятное уважение. Спокойствие держит за руку усталость и ярость. С вашим Днем, Защитники и Защитницы! Вы - все, что у нас есть!" - подчеркнула ведущая.

Наталья Могилевская

"С Днем защитников и защитниц Украины! Спасибо вам за мужество, силу и несокрушимость", - отметила исполнительница.

Монатик

"Сегодня особый день для каждого украинца - День защитников и защитниц и День украинского козачества. Спасибо каждому, кто стоит на страже нашего будущего и защищает нашу землю. Ваши сила, смелость и преданность - это настоящий пример для подражания. Вечная память тем, кто не вернулся. Мы помним и чтим. Слава Украине! Героям слава!" - написал певец.

Напомним, ранее украинские знаменитости почтили память украинских защитников. В важный памятный день они призвали не забывать о подвиге павших военных.

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