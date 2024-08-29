29 августа в Украине отмечают важный памятный день.

В Украине 29 августа отмечают День памяти защитников, которые погибли в бою с врагом за независимость государства, его свободу и территориальную целостность. Этот день посвящен всем украинским героям, которые отдали жизнь ради будущего своей родины.

Ежегодно эта дата является напоминанием о том, какой подвиг совершают украинские воины на фронте и какой ценой завоевывается суверенитет Украины. Знаменитости почтили память украинских бойцов и призвали не забывать о подвиге павших военных.

Святослав Вакарчук

"Тысячи наших братьев и сестер, наших сыновей и дочерей отдали свои жизни, защищая будущее Украины, и приближая Тот День. Вечная память и вечная слава Героям!" - написал лидер группы "Океан Эльзы" и спел свою песню "Тот день".

Видео дня

Светлана Тарабарова

"29 августа для меня долгое время было связано с тем страшным 2014-м, подсолнухами в дыму и неописуемой болью, когда просто хочется выть, но ты бессильна что-то исправить. К сожалению, это было только начало и сейчас уже почти каждой семьи коснулось горе. День памяти сейчас - каждый день. Каждый день мечтаю остановить этот страшный счетчик. И чтобы больше никогда моя страна не теряла лучших", - поделилась артистка.

Джамала

"День памяти защитников, погибших за свободу и независимость Украины. Помним каждого и каждую, чтим память наших героев. Никогда не забудем", - подчеркнула исполнительница.

Маша Ефросинина

Ведущая сделала репост публикации, в которой рассказывается о погибших защитниках и защитницах Украины.

"Давайте помнить, какой ценой нам дается свобода. Будем достойными их подвига!" - призвала Мария.

Надя Дорофеева

"Давайте почтим каждого и каждую, кто отдал жизнь за нашу страну", - отметила певица.

Наталья Могилевская

"День памяти погибших защитников и защитниц Украины. Вечная память", - написала артистка.

Кристина Соловий

"Чествуем каждого и каждую, кто отдал жизнь за Украину", - указала исполнительница.

Напомним, ранее Джамала, Фреймут, Сумская и другие украинские звезды поздравили с Днем Независимости.

Вас также могут заинтересовать новости: