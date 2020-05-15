Меган Маркл, Кейт Миддлтон, Билли Айлиш и другие звезды "примеряли" украинскую вышиванку (фото)

В Украине запустили уникальный проект, в котором мировые и украинские знаменитости, артисты и популярные телеведущие примерили вышиванку.

Все это стало возможным благодаря арт-проекту ВишиванкаDAY, приуроченному ко Всемирному дню вышиванки, который в этом году празднуем 21 мая.

Канал «Украина» и новости «Сегодня» в сотрудничестве с известными отечественными дизайнерами запустили уникальный проект, в котором мировые и украинские знаменитости, артисты и популярные телеведущие примерили вышиванку, пишет Viva.

Читайте такжеДочь Дженнифер Лопес написала свою первую книгу (фото)

Героями арт-коллажей ко Дню вышиванки стали Меган Маркл, Кейт Миддлтон, Билли Айлиш, Дженнифер Лопес, Ирина Билык, Анатолий Анатолич, Савик Шустер, Алена Винницкая, Злата Огневич, Ольга Цибульская, Дарья Петрожицкая, Наталья Денисенко, Андрей Фединчик, Олег Панюта, Марина Кухар, Лилия Ребрик, Алексей Суханов, Елена Кот, Ольга Грицык, Григорий Герман, Тимур Мирошниченко, Анна Панова, Игорь Пупков, Максим Сикора, Ярослав Куц и другие звезды. Коллажистка Дарья Коваль интегрировала в наряды звездных участников проекта оригинальные орнаменты вышивки от известных дизайнеров – Оксаны Караванской, Юлии Магдич, Оксаны Полонец, Роксоланы Богуцкой и Etnodim.

Наряд герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон украсила гуцульская аутентика от дизайнера Оксаны Караванской. К лаконичному платью жены принца Гарри Меган Маркл коллажистка подобрала геометрический орнамент и сережку-кисть Etnodim.

Стильный микс современной и старинной вышивки, орнаментов из разных регионов Украины и разных техник от Оксаны Караванской придал неожиданные акценты нарядам Дженнифер Лопес и Билли Айлиш.