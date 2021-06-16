16 июня во всем мире отмечается День естественной красоты.

Красота спасет мир! Красота - это свобода! Красота в глазах смотрящего! Наверное, каждая девушка слышала эти фразы. Так как сегодня во всем мире отмечается День естественной красоты, предлагаем вам посмотреть на кумиров миллионов и на то, как они выглядят без макияжа.

Маричка Падалко

"Мои коллеги раскрутили меня прямо в эфире появится в выпуске ТСН с чистым лицом ко Дню природной красоты, который сегодня отмечают в мире. Я бы, наверное, на это не согласилась, если бы предложили работать без макияжа накануне. Я в жизни такого не делала на ТВ. А здесь не было времени думать", - говорит телеведущая.

Настя Каменских

Певица неоднократно говорила о том, что наносит яркий макияж только для выступления на концертах, а в жизни она предпочитает минимализм или вообще не краситься. При этом и такой, и такой вариант Насте подходит, ведь у нее красивая кожа. Также Каменских утверждает, что еще ни разу не делала себе уколы красоты.

Оля Полякова

Суперблондинка никогда не выходит на сцену без яркого макияжа с акцентом на губы. Но в повседневной жизни, особенно в своем Instagram-блоге звезда показывается без косметики.

Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк может быть в разных образах, и она совсем не стесняется показывать себя с разных сторон. Она умеет посмеяться над собой и может дерзко пошутить над другими. Ну, а что? Красивым девочкам все можно.

Маша Ефросинина

Украинская королева стиля знает толк в моде и красоте. Маша всегда выглядит безупречно. Также придирчиво она подбирает макияж под каждый образ. Но, стоит отметить, что и без него она выглядит потрясающе.

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Автор: Диана Могилевич