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Деми Роуз показала пышную грудь крупным планом

18:17, 23 июня 2020
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Роуз показала грудь / фото instagram.com/demirose

На снимке модель позирует в бежевой майке с глубоким декольте. В результате видно пышную грудь Роуз крупным планом. Деми лаконично подписала фото: "Выстрелы". 

Роуз опубликовала фото / фото instagram.com/demirose

Как сообщал УНИАН, ранее Роуз показала детское фото с отцом.

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