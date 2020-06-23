Деми Роуз показала пышную грудь крупным планом

Модель опубликовала новое фото.

25-летняя британская модель Деми Роуз опубликовала в Instagram-истории пикантное фото, на котором она покусывает пальчик. На снимке модель позирует в бежевой майке с глубоким декольте. В результате видно пышную грудь Роуз крупным планом. Деми лаконично подписала фото: "Выстрелы". Как сообщал УНИАН, ранее Роуз показала детское фото с отцом. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter