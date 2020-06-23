Деми Роуз показала пышную грудь крупным планом
18:17, 23 июня 2020Звезды
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Модель опубликовала новое фото.
Роуз показала грудь / фото instagram.com/demirose
25-летняя британская модель Деми Роуз опубликовала в Instagram-истории пикантное фото, на котором она покусывает пальчик.
На снимке модель позирует в бежевой майке с глубоким декольте. В результате видно пышную грудь Роуз крупным планом. Деми лаконично подписала фото: "Выстрелы".
Роуз опубликовала фото / фото instagram.com/demirose
Как сообщал УНИАН, ранее Роуз показала детское фото с отцом.
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