Модель продолжает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.
Читайте такжеМодель Деми Роуз блеснула своими прелестями со всех ракурсовНа новом снимке Роуз позирует в коричневом облегающей боди от @prettylittlething. Модель повернулась спиной, подставив в объектив камеры свою попу.
Волосы Роуз заплела в тугую косу и нанесла насыщенный нюдовый макияж.
"Не оглядывайтесь назад, если это не хороший вид", - подписала снимок модель.
Также Роуз указала локацию, где было сделано фото - это популярный испанский курорт Ибица.
Подписчики модели пришли в восторг от ее образа и засыпали модель комплиментами.
Кто такая Деми Роуз
Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.
Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.
Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.
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